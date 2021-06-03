Что произошло за день: четверг, 3 июня

Блокировка спам-звонков, подписка у Твиттера и СП для расчистки радиочастот под 5G

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФАС и операторы связи договорились о блокировке спам-звонков. Меморандум пописали представители всей "большой четверки" - МТС, Мегафон, Вымпелком и Tele2.

- "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G. В МТС, которая не вошла в СП, сказали, что компания готова принимать участие в работе по развитию 5G.

- Силуанов заявил о перегреве инфляции в России. В связи с этим он призвал к быстрой нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.

- Процесс восстановления российской экономики завершен, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах ПМЭФ.

- Все остальные новости с Петербургского международного экономического форума собраны в нашем сюжете.

- Twitter запустил подписку с премиум-функциями. Она даст возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд, объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды в более легкий для чтения текст.

- Спецслужбы РФ и Белоруссии договорились вместе бороться с деструктивными действиями Запада, "нацеленными на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".

- Коллективный иммунитет у жителей Москвы будет достигнут ближе к осени, тогда же будут отменены последние ограничения на массовые мероприятия в столице, заявил Сергей Собянин.

- Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным, второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалоб защиты футболистов.