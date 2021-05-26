"Роскосмос" задумался о передаче изрисованного вандалами "Бурана" в музей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" поднимет на заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии вопрос передачи макетов "Бурана" с космодрома Байконур одному из музеев космонавтики, сообщили в госкорпорации.

Сделано это после проникновения вандалов, разрисовавших макет советского орбитального корабля-ракетоплана.

"По мнению госкорпорации "Роскосмос", необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики. Роскосмос готов обсуждать условия такого решения", - добавили в госкорпорации.

Ранее в соцсетях появились фотографии "Бурана", который неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити.

Образцы "Бурана" на Байконуре

"Буран" "Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

На космодроме Байконур хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.

Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Между тем в ходе работы над проектом "Буран" было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".