"Роскосмос" не будет "слепо" воссоздавать проект "Буран"
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не будет слепо воссоздавать многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран", сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
"У него проблема в одном - отсутствие адекватного целеполагания. Мы не хотим сейчас повторять этих ошибок",- сказал Блошенко, выступая на форуме "Новое знание".
Он сообщил, что это был прорывной проект, "функционально гораздо был более продвинутый, чем система Space Shuttle".
"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".
В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".