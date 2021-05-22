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"Роскосмос" не будет "слепо" воссоздавать проект "Буран"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не будет слепо воссоздавать многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран", сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"У него проблема в одном - отсутствие адекватного целеполагания. Мы не хотим сейчас повторять этих ошибок",- сказал Блошенко, выступая на форуме "Новое знание".

Он сообщил, что это был прорывной проект, "функционально гораздо был более продвинутый, чем система Space Shuttle".

"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Роскосмос Буран

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