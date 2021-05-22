"Роскосмос" не будет "слепо" воссоздавать проект "Буран"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не будет слепо воссоздавать многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран", сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"У него проблема в одном - отсутствие адекватного целеполагания. Мы не хотим сейчас повторять этих ошибок",- сказал Блошенко, выступая на форуме "Новое знание".

Он сообщил, что это был прорывной проект, "функционально гораздо был более продвинутый, чем система Space Shuttle".