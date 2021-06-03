ФАС не нашла признаков массовой отмены брони курортных отелей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила массовых нарушений, связанных с отменой бронирований гостиниц и туров в одностороннем порядке с целью их заключения по более высокой цене, но продолжит проверять рынок.

"Проверки продолжаются, информация о том, что были массовые отмены брони и перебронирования по более высоким ценам не подтвердилась. Мы читали об этом в сообщениях СМИ, но реальных жалоб к нам, ни в территориальные органы, ни в центральный аппарат не поступало. Эта информация не соответствовала действительности", - сказал глава ФАС Максим Шаскольский журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы проверки будем продолжать, но нарушений антимонопольного законодательства мы не находим, как правило", - заявил он.

Глава ФАС отметил, что ценообразование на этом рынке имеет вполне рыночную природу и подвержен сезонным факторам.

"Конечно, важно заблаговременное бронирование. Так получилось, что и в этом году, и раньше было - 80% в Крыму было заблаговременно забронировано еще в феврале, марте. Естественно, на оставшиеся 20% уже в мае были подняты цены. При использовании динамического ценообразования, когда интенсивность спроса влияет на образование цены", - сказал Шаскольский.

"Причем надо сказать, что это рынок, который подвержен сезонным факторам. Как вы понимаете, и такой рост, такая динамика, всегда была, причем в этом году эта динамика намного спокойнее, чем в предыдущие годы. Такого роста как в предыдущие годы - по отношению февраля к маю, июню - мы не зафиксировали, рынок гостиниц конкурентный, там нет монополистов, которые могли бы заключать соглашение и проводить какие-то согласованные действия", - добавил он.

Как сообщалось, в конце мая ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор в совместном письме предупредили отельеров и туроператоров о недопустимости отмены бронирований проживания и туров в одностороннем порядке с целью их заключения по более высокой цене.

Письмо, подписанное главой ФАС России Максимом Шаскольским, главой Ростуризма Зариной Догузовой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, есть в распоряжении "Интерфакса".

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют их сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.