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Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен отельерами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ростуризм запускает сайт контрольтуризм.рф для жалоб на завышение участниками туристического рынка цен на свои услуги, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова.

"Ростуризм внимательно следит за ценообразованием на рынке туристических услуг, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции. Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее, в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес. Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность", - сказала она журналистам.

По словам Догузовой, для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов Ростуризм запускает форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф.

"Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Мы вместе с ФАС России и Роспотребнадзором будем оперативно пресекать подобные факты", - подчеркнула глава Ростуризма.

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют им сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.

В пятницу ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор в совместном письме предупредили отельеров и туроператоров о неправомерности отмены бронирований проживания и туров в одностороннем порядке с целью их заключения по более высокой цене. В документе утверждается, что "односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения обязательств по уже заключенным договорам с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса является нарушением законодательства РФ и влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность".

Зарина Догузова Ростуризм

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