Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк не мог начать обслуживать банковские карты во всех отделениях, пока не внедрил подходящие технологии и не наладил борьбу с мошенничеством, сообщил президент - предправления банка Герман Греф на сессии ПМЭФ "Клиентоцентричное государство".

"Мы не могли начать выдавать карточки где угодно, потому что у нас нехорошо работал фрод-мониторинг. Мы их начали выдавать, а потом началось огромное количество мошенничества. Мы прекратили это. Пока мы не внедрили самые современные технологии, не внедрили искусственный интеллект, борьбу с мошенничеством, только после этого мы смогли это запустить", - прокомментировал он известную фразу "где карту открывали, туда и идите".

По его словам, проблем с клиентоориентированностью не возникает у небольших организаций.

"Вообще маленькой организации никакие технологии не нужны. Маленькая кофейня, маленький ресторанчик, он знает каждого своего клиента, он под него приготовит завтрак, обед и ужин. Это самая клиентоориентированная организация", - добавил глава Сбербанка.

Для таких больших организаций, как Сбербанк (обслуживает свыше 100 млн человек), на первый план выходят технологии.

"Но одни технологии это не сделают, это совместно, конечно же, с культурой (общения с клиентами - прим. ИФ)", - заявил Греф. Культура и технологии являются, по его мнению, ключевыми элементами клиентоориентированной компании.

Культура клиентоцентричности требует ее переноса внутрь организации. "Ты должен перестроить внутреннюю культуру вокруг сотрудника, создать все условия для его развития, для создания возможностей удовлетворения его потребностей. Это очень большой вызов вообще внутри любой компании", - сказал глава Сбербанка.