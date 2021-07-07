Суд признал законным штраф рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотиков в песнях

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) и оставил в силе штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в текстах его песен.

"Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Как сообщалось, 3 июня Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Моргенштерну административный штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в его песнях.

Его защита настаивала на невиновности артиста.

Весной 2021 года общественная организация "Лига безопасного интернета" обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении певца на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. После этого Управление по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД возбудило административное дело в отношении Моргенштерна.

Претензии полиции к артисту связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". Изначально Моргенштерн был привлечен как физическое лицо, однако впоследствии протокол по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.

Вину он не признал.