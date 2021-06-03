"Роскосмос" инициировал новое уголовное дело о хищениях на "Восточном"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" узнал о новых хищениях на космодроме "Восточный" еще в декабре 2020 года, уголовное дело возбуждено по его инициативе, сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы узнали это еще в декабре месяце. И готовили специально материалы, обосновывающие необходимость открытия уголовного дела. И в каком-то смысле это с подачи самого "Роскосмоса", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что речь идет о "неотработанных авансах", а ответственные лица в "Роскосмосе" "уже уволены".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме "Восточный".

По данным издания, в одном случае благодаря должностным лицам АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой похитил еще 60 млн рублей, представив фиктивные документы.

18 февраля Наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил Руслана Мухамеджанова на должности гендиректора ЦЭНКИ вместо Андрея Охлопкова, ранее получившего выговор от главы госкорпорации.

В октябре 2020 года по итогам производственного совещания на космодроме "Восточный" Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен выговор. Кроме этого по итогам совещания был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.

25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

"Восточный" – самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь было пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".