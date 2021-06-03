В Петербурге перенесут все концерты, планировавшиеся в дни ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Комитет по культуре Петербурга принял решение о переносе концертов, которые должны были пройти во время ПМЭФ, Евро-2020 и праздника "Алые паруса".

Петербургский международный экономический форум проходит в Петербурге со 2 по 5 июня. Матчи Евро-2020 состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля. Праздник выпускников "Алые паруса" запланирован на ночь с 25 на 26 июня.

"Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и "Алые паруса". Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий", - сообщила пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что в связи с этим совместно с организаторами решено перенести концерты, запланированные на период проведения этих мероприятий. В комитете подчеркивают, что все концерты обязательно состоятся.