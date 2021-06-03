Face ID для коров разработали в Удмуртии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Компания из Удмуртии представила на ПМЭФ интеллектуальную систему для идентификации животных по технологии Face ID и оперативного управления производственными процессами в сельском хозяйстве SAIC. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики в четверг.

"По словам руководителя проекта, генерального директора ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина, SAIC – это приложение для смартфона, которое будет распознать животных по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Он уникален у каждого животного и не меняется в течение жизни", - говорится в сообщении.

Сафиулин добавил, что потенциальный объем пользователей системы очень велик, так как только в России поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 18,9 млн.

По его словам, заказчиками могут быть как частные фермы, так и крупные сельхозпредприятия.

"Система также может стать технологией для создания общей базы данных коров России", - отметил Сафиулин.