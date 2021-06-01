Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Президент США Джо Байден Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча президента РФ с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Байден заявил, что намерен поднять на встрече с Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека.

Песков ранее 1 июня отметил, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" российско-американских отношений в преддверии встречи президентов двух стран. Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что в ближайшие дни из Москвы прозвучит ряд сигналов, которые будут для Вашингтона некомфортны.

Песков также сообщил, что накануне встречи Путина и Байдена проводится глубокий анализ всего спектра внешней политики и различных событий, чтобы не допустить как недооценки, так и переоценки партнера.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов.