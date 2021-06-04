Сбербанк обсуждает с PwC ограничения по выдаче данных иностранным аудиторам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк обсуждает со своим аудитором ограничения по предоставлению информации иностранным аудиторским организациям, по итогам переговоров примет решение, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас обсуждаем с нашим аудитором, насколько он соответствует требованиям, и после этого примем решение", - сказал Греф.

Аудитором Сбербанка на 2021 год и первый квартал 2022 года выбран PricewaterhouseCoopers (PwC).

В апреле вышло постановление правительства №622, которое ограничило предоставление информации аудиторским организациям, находящимся "под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица, международной компании либо входящим в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией".

Предоставлять данные с изъятиями иностранным аудиторам будут, в частности, эмитенты ценных бумаг, кредитные и страховые организации, специализированные депозитарии, предприятия оборонного комплекса и т.д. Закрытыми станут данные, которые разрешено не раскрывать другими актами правительства. К примеру, компании смогут не раскрывать данные о крупных сделках, сделках с заинтересованностью в сфере оборонзаказа или с лицами, подпавшими под западные санкции.

Сразу после выхода постановления эксперты стали говорить, что оно не отразится на работе в России "большой четверки" (KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young). В России под этими брендами работают российские компании, которые принадлежат гражданам России, отмечал советник Федеральной палаты адвокатов РФ, партнер юрфирмы "ЮСТ" Александр Боломатов.

Однако в мае Минфин выпустил разъяснения, по которым аудиторские организации, работающие в России под международными брендами, не должны получать сведения, к которым ограничивается доступ иностранных лиц. "В случае, когда аудиторская организация является членом международной сети аудиторских организаций, соответствие этой аудиторской организации критериям, установленным постановлением №622, определяется с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети", - говорилось в письме Минфина.

Одновременно министерство описало возможный порядок проведения аудита иностранным аудитором, когда ему недоступна часть сведений российской компании. Отказываться от клиента не обязательно, следует из письма, эту часть работы может выполнить не подпавшая под ограничения российская организация.

Это возможно по согласованию между иностранным аудитором и заказчиком. В такой ситуации основной аудитор будет направлять другому "инструкции, содержащие, среди прочего, требования основного аудитора к работе другого аудитора и оформлению ее результатов".