Минздрав разрешит исследования "Спутника V" на детях с 12 лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минздрав готовится в ближайшее время разрешить исследование безопасности и эффективности применения вакцины "Спутник V" на детях с 12 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет, для российских вакцин разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности. Думаю, в ближайшее время начнём тестирование (вакцины на детях - ИФ)", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Он отметил, что сейчас эксперты также "заканчивают оценку по использованию (вакцины) у беременных, надеюсь, в ближайшие недели выскажут свои суждения, это серьёзная задача, чтобы обезопасить женщин во время беременности".