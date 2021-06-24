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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:59Заразились
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ВОЗ призвала прививать детей и подростков от коронавируса

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса, следует из ее обновленных рекомендаций. Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленных рекомендациях говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

"Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", — говорится на сайте ВОЗ.

Ранее организация говорила о недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, потому не советовала вакцинировать детей.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус COVID-19

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