Алекперов сообщил о восстановлении экосистемы Коми после разлива нефти

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена, заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Экосистема уже восстановлена, потому что мы приняли все исчерпывающие меры", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Что касается будущего - сегодня компания провела всю экспертизу всего нефтепромыслового хозяйства, нефтебазового хозяйства", - добавил Алекперов.

При этом он подчеркнул, что руководители компании на местах должны своевременно оповещать обо всех авариях и общество, и органы контроля, и как можно быстрее предпринимать шаги по их ликвидации. "Надеюсь, что и я, и руководители на местах предпримут все шаги, чтобы этого не повторялось, хотя 100%-й страховки никто не даст: есть техногенные ситуации, есть аварийные ситуации, связанные с третьими лицами, но мы предпринимаем все шаги", - отметил глава "ЛУКОЙЛа".

Разлив нефти в Коми

Утечка нефти была обнаружена 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми") в Ненецком автономном округе (НАО). В тот же день на реке Колва в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми был объявлен режим ЧС.

Глава Коми сообщал, что на территории республики разлилось от 6 до 7 тонн нефти. По его словам, сбор нефтепродуктов займет 2-3 недели. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет и что на месте разлива нефти не нашли превышений ПДК.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщала, что на грунт вылилось порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Ведомство оценило площадь нефтеразлива на Ошском месторождении примерно в 1,3 га.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).