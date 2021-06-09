Суд снова отказался вернуть дело "дело Baring Vostok" в прокуратуру

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы снова отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и еще шести человек, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Суд не нашел оснований дл этого "на данной стадии" процесса по доводам, указанным в соответствующем ходатайстве защиты.

Это ходатайство 19 мая подали в суд адвокаты Калви, а также защита подсудимых Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова. Адвокаты указывали, что после допроса почти всех свидетелей обвинения и получения данных из банка "Восточный" стало известно, что у потерпевшего по делу - акционера "Восточного" Шерзода Юсупова - не было полномочий на подачу заявления о возбуждении уголовного дела.

До этого суд отклонял аналогичное ходатайство защиты в январе.

Подсудимых обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ). Обвиняемые вину отрицают и связывают свое уголовное преследование с конфликтом акционеров банка "Восточный" - Baring Vostok и компании "Финвижн".

Кроме Калви под делу проходят операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Baring Vostok Абгарян, директор по инвестициям Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили, что заключили мировое соглашение, по которому банк получил 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.