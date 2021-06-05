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ПМЭФ-2021

Рогозин оценил в 800 млрд рублей программу глобальной связи "Сфера"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума, что 500 из 800 млрд рублей затрат на программу "Сфера" приходится на частные инвестиции.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи "Сфера" в 2021 году.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич заявил, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Сфера

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