Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть возможность использования материнского капитала на ремонт жилья.

"Можно подумать. Только критерии здесь очень размыты - надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую", - сказал Путин в среду на встрече с руководством партии "Единая Россия".

Он отметил, что все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы необходимостью ограничить злоупотребления и манипуляции с выплатами.

В конце мая зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить возможности использования материнского капитала на ремонт жилья, покупку машины и подключение газа.

"Целевое использование материнского капитала с каждым годом расширялось и расширялось (...) Вы назвали три позиции: ремонт квартиры, приобретение автомобиля и газовое оборудование. Сейчас у меня уже нет особых сомнений, мы, конечно, попросим коллег это все проработать, коллег в правительстве повнимательнее к этому отнестись, и коллег в парламенте", - сказал Медведев.

О материнском капитале

Напомним, что с 1 января 2020 года материнский капитал в РФ выдается на первого ребенка. С 15 апреля прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке - после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

В начале апреля 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что с момента запуска программы материнский капитал получили более 11,1 млн семей, из них 7 млн направили средства на улучшение жилищных условий.