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Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минтруд подготовил проект закона, куда вносится уточняющая норма, что материнский (семейный) капитал смогут получить отцы, которые в одиночку воспитывают второго и последующего детей, рожденных после 1 января 2007 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (...) Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, в одиночку воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года", - сообщила пресс-служба в пятницу.

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Капитал также могут получить отцы-одиночки, "воспитывающие первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо (в случае) лишения ее родительских прав (для родителей, которые оба являются гражданами РФ, такая норма уже действует - ИФ)", уточнила пресс-служба.

В ведомстве сообщили, что для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России.

В пресс-службе напомнили, что размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

Материнский (семейный) капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось.

С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдается в России при рождении первого ребёнка.

Минтруд

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