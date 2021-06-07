Депутат Думы предложил подумать над введением в РФ углеродного налога

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - России следует подумать над идеей введения углеродного налога внутри РФ, средства сделать целевыми и направлять на поддержку тех компаний, которые тратятся на выплату углеродного налога ЕС, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления на парламентских слушаниях, посвященных западным санкциям.

"Когда мы говорим о санкциях, мне кажется, первое - что мы говорим о них слишком много, мы говорим о них постоянно, а глубоко убежден, что проблемы нашей страны, в основном, находятся внутри нашей страны, а не извне", - сказал депутат. В качестве примера он привел ситуацию с углеродным налогом на импорт в страны Евросоюза, который планируется применять к странам с менее жестким углеродным регулированием. Как сообщала весной The Financial Times, на первом этапе налог планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента, детали ожидаются в июле.

"Вот здесь вспомнили углеродный налог, который сейчас пойдет - он будет, это реальность, с которой мы столкнемся ", - напомнил Макаров. "Но вопрос ведь предельно простой, если уж говорить о переговорной позиции - кстати, ее президент достаточно ясно обозначил в Санкт-Петербурге, т.е. вопросы о том, что посадить деревья или иным способом восстанавливать экологию здесь в стране - но ведь можно же и здесь вводить, у нас ввести углеродный налог, который будут платить здесь. Эти средства сделать целевыми и направлять на поддержку тех компаний, которые платят этот углеродный налог, которые тратятся на экологию", - сказал Макаров.

"Но мы как всегда дотянем до последнего момента, когда это уже везде будет работать, когда наша продукция - в первую очередь конечно это металлургия, углеводороды - мы дотянем до того времени, когда она будет становиться неконкурентоспособной за счет того, что у нас этого механизма нет и тогда начнут принимать решения", - посетовал глава комитета.

Углеродный налог

В октябре прошлого года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что Россия пойдет по пути введения мягкого углеродного регулирования через внедрение системы мониторинга, а планов введения углеродного налога в РФ нет. "Нужно создать нормальную систему мониторинга. Бизнесу, который готов добровольно в это идти, мы дадим все механизмы - чтобы они принесли в Европу условно сертификаты, которые будут признаны там "зелеными" и верифицированы, и через это там не предъявили бы эти требования", - пояснял Решетников.

При этом, по словам министра, вопрос о поддержке компаний, которые могут пострадать от планируемого Евросоюзом трансграничного углеродного налога, поднимается российским бизнесом, и власти ведут с ним диалог, но детали пока обсуждать сложно: "Российские компании, ставят такой же вопрос, что могут пострадать от углеродного налога (который планирует ввести ЕС - ИФ). Но на это сложно реагировать, когда нет подробностей, механики реализации этого налога со стороны Еврокомиссии. Дождемся, когда он появится, тогда будем реагировать".

Еврокомиссия в рамках запланированной "зеленой сделки" с 2023 г. планирует ввести пограничный корректирующий механизм, который призван уравнять продукцию, произведенную с минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более дешевые технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов. Углеродный сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2. По мнению экспертов, в наибольшей степени углеродный сбор затронет сектора, производящие продукты нефтепереработки и кокс (ключевой компонент для производства стали), а также горнодобывающую промышленность.