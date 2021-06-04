В ММК углеродный налог ЕС назвали серьезным вызовом для металлургов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Углеродный налог, который ЕС планирует ввести на импорт продукции из стран с менее жестким углеродным регулированием, является серьезным вызовом для металлургической отрасли.

"Я думаю, с точки зрения нашей устойчивости мы останемся на этом рынке (ЕС - ИФ), но то, что инвестиционная нагрузка на всех металлургов вырастет как обязательство - наверняка. Это простимулирует металлургию вкладывать в новые технологии", - заявил гендиректор "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Павел Шиляев "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ММК отметил, что компания "активно занимается" вопросом введения ЕС углеродного налога, "примеряет на себя".

"Мы точно понимаем, что нам нужно в этом направлении развиваться, ведем серьезные обсуждения с компаниями-партнерами, поставляющими нам технологии, в целом пропускаем нашу стратегию через эту призму, - добавил Шиляев. - У нас начинают появляться дополнительные проекты, дополнительные идеи".

При этом CEO отметил, что налог должен вводиться для всех компаний, в том числе и для европейских с недостаточным уровнем углеродного регулирования.

"Мы здесь видим следующий вызов: Европа полученные в виде налогов деньги будет направлять на поддержку своих металлургов. Поэтому мы следим внимательно за обсуждениями. Было бы правильнее ввести абсолютно симметричное регулирование - я говорю про общие правила и для Европы, и для России, для всего мира", - заявил Шиляев.

По итогам I квартала 2021 году ММК отгрузил на европейский рынок около 11% от общего объема продаж по сравнению с 5% кварталом ранее.

Углеродный налог ЕС

Углеродный налог на импорт в страны Евросоюза на первом этапе планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента, сообщала этой весной The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

"На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе железной руды, стали, цемента и удобрений, (...) и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе", - писало издание.

Ожидается, что Еврокомиссия в июле озвучит детальные предложения по параметрам углеродного налога.

В конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием.