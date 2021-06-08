Группа "ПИК" задумалась об использовании экзоскелетов на стройках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Застройщик жилья ГК "ПИК" изучает возможности использования экзоскелетов на своих площадках, сообщил на конференции на ВДНХ старший вице-президент, руководитель блока ConTech группы "ПИК" Станислав Кондратьев.

"Роботов мы пока не используем, но мы смотрели в сторону экзоскелетов, которые позволяют поднимать более тяжелые предметы. Пока массово не применяем, но такие эксперименты постоянно у нас идут, - рассказал он. - Если говорить о роботизации, то главное место, где мы хотим их применять, это производство - сделать заводы, которые максимально роботизированы и могут работать круглосуточно. Здесь роботизация будет внедряться в ближайшее время и даст большое развитие с точки зрения производительности и оптимизации. Тут мы видим (перспективу уже сейчас - ИФ). Непосредственно на стройках - это более поздняя перспектива".

Директор по цифровой трансформации в жилищно-строительной сфере ДОМ.РФ Николай Козак добавил, что замена человека машинами - дело будущего, как в части роботизации, так и в сфере искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект не заменит человека. "Цифра" поможет решить вопрос с цифровыми ресурсами, это создание сквозного паспорта человека. Машины не заменят людей", - отметил он.