Поиск

Группа "ПИК" задумалась об использовании экзоскелетов на стройках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Застройщик жилья ГК "ПИК" изучает возможности использования экзоскелетов на своих площадках, сообщил на конференции на ВДНХ старший вице-президент, руководитель блока ConTech группы "ПИК" Станислав Кондратьев.

"Роботов мы пока не используем, но мы смотрели в сторону экзоскелетов, которые позволяют поднимать более тяжелые предметы. Пока массово не применяем, но такие эксперименты постоянно у нас идут, - рассказал он. - Если говорить о роботизации, то главное место, где мы хотим их применять, это производство - сделать заводы, которые максимально роботизированы и могут работать круглосуточно. Здесь роботизация будет внедряться в ближайшее время и даст большое развитие с точки зрения производительности и оптимизации. Тут мы видим (перспективу уже сейчас - ИФ). Непосредственно на стройках - это более поздняя перспектива".

Директор по цифровой трансформации в жилищно-строительной сфере ДОМ.РФ Николай Козак добавил, что замена человека машинами - дело будущего, как в части роботизации, так и в сфере искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект не заменит человека. "Цифра" поможет решить вопрос с цифровыми ресурсами, это создание сквозного паспорта человека. Машины не заменят людей", - отметил он.

ГК ПИК Станислав Кондратьев ВДНХ Технониколь ДОМ.РФ Николай Козак

Новости по теме

Новости

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки
Пандемия коронавируса

"Спутником Лайт" в России будут вакцинировать студентов

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

России предъявили иски на общую сумму $99 млрд в рамках арбитража

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

Сочинский адвокат арестован по делу о покушении на взятку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');