Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Катарский суверенный фонд (QIA), который стремится диверсифицировать свои инвестиции, снова скорректировал долю в НК "Роснефть". В отчете QIA говорится, что на конец I квартала доля QH Oil Investments LLC в "Роснефти" равнялась 18,46%.

В начале года "Роснефть" в отчетности сообщала, что QH Oil Investments LLC снизила владение в НК с 18,93% до 18,53%. Как объясняли "Интерфаксу" в российской компании, с учетом закрытия во втором квартале 2020 года сделки по продаже активов в Венесуэле (обмен на 9,6% собственных акций) и реализации программы обратного выкупа акций (выкуплено 0,76%) на балансе "Роснефти" к концу года сформировался квазиказначейский пакет в размере 10,36% уставного капитала.

"Таким образом, эффективная доля QIA (Суверенный фонд Катара, контролирующий QH Oil Investments - ИФ) c учетом квазиказначейского пакета превысила 21%. С учетом продажи 0,4% текущая эффективная доля QIA составляет 20,7%, что превышает размер пакета на момент вхождения фонда в капитал компании и соответствует заявленной инвестиционной стратегии QIA, - уточняли в НК. - Для "Роснефти" такие действия катарского фонда скорее позитивны, поскольку увеличение акций в свободном обращении увеличивает ликвидность компании".

В конце 2016 года катарский фонд и швейцарская Glencore приобрели 19,5% "Роснефти", а в 2018 году QIA выкупил почти весь пакет швейцарского трейдера, который оставил себе лишь 0,57% "Роснефти". Крупнейшими акционерами "Роснефти" также являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%) и BP Russian Investments Limited (19,75%).

Под управлением QIA находятся активы на сумму свыше $300 млрд.