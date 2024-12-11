Суверенный фонд Катара за счет продаж СПГ может за 5 лет удвоиться до $1 трлн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) благодаря поступлениям от продажи СПГ может за пять лет вырасти вдвое - до $1 трлн, заявил Financial Times глава QIA Мохаммед аль-Соваиди.

Катар - один из ведущих экспортеров СПГ в мире и одна из богатейших стран в расчете на душу населения - вложил почти $30 млрд в расширение производственных мощностей на газовом месторождении North Field к 2027 году до 126 млн тонн с 77 млн тонн в год.

В феврале госкомпания QatarEnergy объявила о планах дополнительного расширения, благодаря чему ожидается рост производственных мощностей почти на 85% с текущего уровня до конца десятилетия.

Еще 16-18 млн тонн СПГ на рынок должна будет ежегодно поставлять Golden Pass - американское совместное предприятие QatarEnergy и ExxonMobil, которое начнет работу в конце следующего года.

Международный валютный фонд два года назад оценивал прирост реального ВВП Катара к 2027 году в результате расширения мощностей на North Field в 5,7%.

QIA будет основным получателем выручки от продажи СПГ. Готовясь к значительным поступлениям, он нарастил штат более чем вдвое по сравнению с 2018 годом - до свыше 700 человек.

По словам аль-Соваиди, численность персонала продолжит расти. При этом фонд планирует инвестировать чаще, а размеры сделок будут крупнее. "Нам нужно агрессивнее вкладывать капитал и находить варианты, где мы сможем получить доходность выше предполагаемого риска" - сказал он.

Среди рынков QIA оптимистично оценивает перспективы США, где он значительно нарастил инвестиции за последние десять лет, а также Великобритании и Азии. Среди секторов фонд сосредоточился на технологиях, искусственном интеллекте (ИИ), здравоохранении, недвижимости и инфраструктуре.

Вместе с тем топ-менеджер обеспокоен торговыми войнами и инфляционными рисками при Дональде Трампе.

"Один из возможных рисков при курсе американского руководства - это потенциальное давление на инфляцию, - полагает аль-Соваиди. - Если рассматривать деглобализацию мира, реконфигурацию цепочек поставок, это явление глобальное. Инфляция - самый большой враг экономик, поэтому мы следим за этим очень внимательно".

По его словам, характер торговых войн также меняется, и они затрагивают не только товары, но еще и услуги, в частности, в сфере ИТ.

При этом QIA наращивает инвестиции в Китай и ищет возможности для новых вложений в этой стране, "уважая законодательство", отмечает глава фонда. QIA старается не касаться "чувствительной технологической сферы, где потенциально могут быть проблемы с мировыми регуляторами", добавил он.

"Мы анализировали сферы, где, как мы думаем, могут быть потенциальные сложности с США или Европой, и старались сократить долю этих инвестиций, - пояснил аль-Соваиди. - Значительная доля наших инвестиций приходится на Азию, и мы ее увеличиваем. Мы видим отличные возможности в Восточной Азии - в Японии, например, и Южной Корее".

На вопрос, велись ли переговоры с Илоном Маском и главой OpenAI Сэмом Альтманом, он ответил: "Мы весьма активны со всеми". Ранее сообщалось, что Маск и Альтман пытались привлечь финансирование для ИИ-проектов от суверенных фондов из стран Персидского залива.

QIA остается инвестором ряда проектов Маска, заявил аль-Соваиди.

Портфель катарского фонда также включает инвестиции в лондонский универмаг Harrods, аэропорт "Хитроу", германского автопроизводителя Volkswagen и испанскую энергетическую Iberdrola.

При этом QIA не планирует становиться мажоритарным акционером или оператором портфельных компаний, отмечает его руководитель.