Минздрав уточнил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят для ревакцинации

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", сообщает Минздрав России.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на вакцинацию молодежи, а вакцинированным "Спутником V" может потребоваться ревакцинация другим препаратом.

Отмечается, что "Спутник Лайт" может применяться для вакцинации всех граждан от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации.

"Вакцина "Спутник Лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. У лиц более старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан", - говорится в сообщении Минздрава во вторник.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован в России 6 мая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее говорила, что вакцина будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. Препарат могут производить восемь российских предприятий.