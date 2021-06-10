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Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" пока недостаточны для экспорта

Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" пока недостаточны для экспорта
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объемы производства вакцин от COVID-19 "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова пока не позволяют говорить об их массовом экспорте. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Проявляется, действительно, большой интерес к российской вакцине со стороны иностранных государств, в частности, к "ЭпиВакКорона" и вакцине центра им.Чумакова "КовиВак". Но у нас главная задача сегодня – это обеспечить удовлетворение потребности внутри нашей страны. Пока касаемо и "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" – объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки", - сказал Мантуров журналистам в четверг.

По его словам, возможно, к концу года ситуация изменится.

"Возможно, это (экспорт) произойдет к концу года, когда индустриальные партнеры, в частности, компания Нанолек, обеспечит наращивание производства "КовиВака", и тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег",- сказал Мантуров.

Пока, по его словам, в необходимом для экспорта масштабе серийное производство налажено по вакцине "Спутник V", в том числе готовится производство по полному циклу в нескольких странах за рубежом и пилотные партии находятся в институте имени Гамалеи Минздрава России на контроле качества.

В РФ зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, пептидная "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и цельновирионная "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

4 июня компания "Герофарм" подписала соглашение с Венесуэлой о поставках вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", а также меморандум о намерениях в области поставки и производства этого препарата с бразильской фармацевтической компанией. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, объем поставок в Венесуэлу может составить 5 млн комплектов (10 млн доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре.

ЭпиВакКорона КовиВак Минпромторг Денис Мантуров коронавирус

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