Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Там добавили, что эффективность этого препарата составила 79,4%, серьезных побочных эффектов у испытуемых выявлено не было.

"Стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10, а стандартные требования к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию) обеспечивают простую логистику препарата", - говорится в пресс-релизе.

В РФПИ считают, что "схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики".

17 февраля Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт". Их провели на 4000 добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Петербурге, Саратове, Смоленске.

29 марта Минздрав получил документы для регистрации "Спутника Лайт".

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Минздрава. Препарат стал четвертой зарегистрированной в России вакциной отечественного производства.

"Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.