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"Спутником Лайт" в России будут вакцинировать студентов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Спутником Лайт" в России в основном будут вакцинировать молодых людей, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

"Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов", - сказал Гриднев во время пленарного заседания в Госдуме РФ во вторник.

По его словам, исследования показывают, что однократное применение вакцины "Спутник V" (которая по сути и представляет собой однодозную вакцину "Спутник Лайт") "дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей".

Ранее в июне замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова сообщала "Интерфаксу", что "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в ближайшее время, министерство занимается этим в ускоренном порядке.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован в России 6 мая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее говорила, что вакцина будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. Препарат разрешено производить восьми российским предприятиям.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Спутник Лайт Минздрав РФ Олег Гриднев Коронавирус

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