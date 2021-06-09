В Приамурье обнаружили подпольный клуб для проведения азартных игр

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Трое жителей города Зея Амурской области подозреваются в незаконной организации азартных игр, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, трое жителей Зеи без образования юридического лица и вне пределов установленных игорных зон в одном из нежилых помещений организовали и осуществляли проведение азартных игр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении были установлены компьютеры, использовалось запрещенное в РФ программное обеспечение. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В время обысков были изъяты игровое оборудование и денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).