Думе предложили разрешить ФНС блокировать сайты для перевода денег онлайн-казино

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1133991-7, который разрешит налоговикам внесудебную блокировку сайтов и программ, используемых гражданами для перевода денег онлайн-казино и оплаты участия в отереях.

Документ предусматривает, что ФНС будет вести на своем сайте перечени иностранных поставщиков платжных услуг лиц, переводящих деньги нелегальным организаторам и распространителям лотерей и азартных игр. При этом иностранные банки не могут быть включены в данные списки.

В соответствии с законопроектом, банкам будет запрещено переводить средства включенным в данные перечни лицам, а платежным агентам, операторам связи и почтовой связи - принимать деньги в пользу таких лиц.

Ведущиеся ФНС списки лиц, в отношении которых имеются сведения об организации ими и проведению азартных игр и лотерей с нарушением российского законодательства, будут объединены в перечень лиц, в пользу которых переводы денежных средств запрещены.

Поправки в законы о госрегулировании игорной деятельности (244-ФЗ) и лотерей (138-ФЗ) также предлагается установить запрет для кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи и почтовой связи на заключение договоров с лицами, внесенными в этот перечень, как и с лицами, ведущими игорную деятельность или проводящими лотереи без получения соответствующих разрешений. Уже заключенные договоры с такими лицами должны быть расторжены в течение месяца со дня размещения на сайте ФНС.

Для этого ФНС должна будет вестиоткрытый перечень имеющих разрешения организаторов азартных игр и лотерей.

В закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предлагается добавить запрет на обслуживание лиц, оказывающих услуги через сайт, внесенный в перечень доменов с запрещенной к распространению на территории России информацией, для всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В пояснительной записке отмечается, что параллельно с принятием законопроекта будут разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за нарушение вводимых запретов и обязательств.

Авторы законопроекта - председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председтель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.