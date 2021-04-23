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Челябинские организаторы залов с игровыми автоматами осуждены условно

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области 11 человек получили по полтора года условно по делу об открытии в регионе залов с игровыми автоматами. Как сообщили в СК, они признаны виновными в незаконном проведении азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК) и отмывании (ч.1 ст.174.1 УК).

Следствие и суд установили, что с 2018 до начала 2020 года они устраивали азартные игр с использованием более 100 игровых автоматов. Из изъятых у них документов следует, что доход организаторов незаконных игр превысил 36 млн рублей, и более 2,2 млн рублей из этой суммы они потратили погашение займов по приобретению недвижимости.

Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Челябинская область ФСБ СКР

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