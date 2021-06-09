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В Госдуме отметили желание Поклонской стать профессионалом во внешней политике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отказалась от участия в парламентских выборах и держит в секрете будущую должность, учит иностранный язык, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается ее работы в комитете по международным делам, то мне кажется, она себя нашла на внешнеполитическом поприще. Она сейчас учит один из иностранных языков - очень вдумчиво, усидчиво и демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике, а это дорогого стоит", - сказал Слуцкий, комментируя в среду журналистам заявление Поклонской о смене работы.

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При этом он отказался назвать будущее место работы Поклонской, охарактеризовав ее как талантливого и убежденного человека.

"Это будет серьезная работа на благо страны и, думаю, что она здесь, как и на парламентском поприще, достигнет серьезных успехов", - отметил депутат.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. "Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой - какой именно", - уточнила депутат.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Госдума Наталья Поклонская

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