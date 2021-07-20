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Поклонская готова снова стать прокурором Крыма

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что после ухода из парламента была бы готова вернуться в Крым в должности прокурора региона, а региональным министром быть не хочет.

"Сто процентов я не буду министром в Республике Крым. Потому что вчера мне предрекли, назначали туда на должность министра экологии - это все неправда, это все сплетни, слухи. В этой должности я не буду. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма", - сказала Поклонская журналистам во вторник, отвечая на вопрос о своем будущем.

Депутат добавила, что в Крыму она видела бы себя "только в должности прокурора, но не министра". Как прокурор, отметила Поклонская, она могла бы помочь главе Крыма Сергею Аксенову в борьбе с коррупцией, нечестностью чиновников, нарушениями прав граждан и несправедливостью.

Тем не менее, решение о будущем парламентария пока не принято. Поклонская сказала, что в итоге "может остаться и в Москве, и в Крыму", и когда она будет понимать, что решение состоялось, оно будет обнародовано.

Депутат, продолжая отвечать на вопрос о будущей должности, подтвердила, что на новой работе "будет носить китель". При этом Поклонская добавила, что его цвет будет не зеленый, а "ближе к прокурорскому".

Поклонская завершает работу в качестве депутата Госдумы VII созыва. Ранее она заявляла, что не намерена баллотироваться в парламент снова. Депутат активно освещала вопросы экологии Крыма, в СМИ появились предположения, что Поклонская может занять пост регионального министра экологии.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц "Крымской весны" - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Наталья Поклонская Госдума Крым

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