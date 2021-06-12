"Будем ждать ваших рекомендаций": итоги "Примаковских чтений"

Здание МИД России Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Форум "Примаковские чтения", который в седьмой раз организовывает ИМЭМО имени Е.М.Примакова, хотя и относительно молодой, но прочно занял место в десятке самых авторитетных и профессиональных международных площадок, на которых обсуждаются актуальные проблемы мира. Итоги форума подводит наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов, который поговорил с президентом ИМЭМО, академиком РАН Александром Дынкиным.

Внимание по всему миру

О том, какой интерес в мире вызвали дискуссии в рамках двухдневного форума, говорят данные о публикациях в мировых средствах массовой информации. Всего было передано свыше трех тысяч сообщений, из них 985 - по каналам информагентств; мероприятие также привлекло внимание 37 телевизионных каналов. Потенциальная аудитория СМИ, сообщавших о дискуссиях на форуме, составила свыше 157 миллионов человек. О "Примаковских чтениях" сообщали в странах СНГ, Европы и США (там мероприятие не обошли внимание 18 СМИ). ИМЭМО имени Е.М.Примакова за эти два дня упоминался в различных органах печати, по ТВ и в интернете 72 миллиона раз.

Предугадали будущее?

Открывая форум, Дынкин отметил: "Нам не дано предугадать будущее. Но мы можем определить важнейшие тренды мировой динамики, которые определят наше завтра".

И определили? Или просто интересно поговорили? С таким вопросом мы обратились к академику после форума.

Дынкин: Вы слишком буквально, а скорее по старой привычке, восприняли эту фразу. Поймите, форум - это не съезд КПСС, а научно-экспертный диалог. Дискуссии шли не ради дискуссии (или, как вы говорите, "интересно поговорили"). Нет. Не только спикеры, но и участники форума, выступавшие с места, предлагали свой анализ ситуации, на основе которого можно строить концепции и предусмотреть возможные события в мире. Поэтому ждать каких-то решений напрасно. Форум отличался тем, что все старались друг друга слушать и понимать. Не было стандартной конфронтационности. Мы попытались не только предлагать различные сценарии, но и определять при этом возможные риски. Можно сказать, что мы готовим своеобразное меню, а политики, изучив все наши предложения и выводы, на их основе могут принимать решения. В этом смысл форума "Примаковские чтения". Обратите внимание, что министр Сергей Лавров, заканчивая свое выступление на форуме, сказал: "Будем ждать ваших рекомендаций"!

Назад к "концерту наций"?

Корр.: Да. Это звучит убедительно! Но вернусь к Вашему определению альтернативы биполярности: "Ответственное полицентричное мироустройство". На форуме кто-нибудь выступил, если не против, то по крайней мере с недоверием к такой возможности?

Дынкин: Я не помню, чтобы кто-то выступал в пользу новой биполярности. Дело в том, что все хорошо понимают, что новая биполярность в ее жестком варианте не в интересах России. А если так, то надо искать новые пути развития международных отношений. Нельзя же их заводить в тупик и предлагать такой путь развития!

Некоторые европейские коллеги, правда, повторяли свои обычные претензии, которые скорее касались определенных лиц, чем путей развития.

Корр.: Опять коснусь термина полицентричности мироустройства. Мне как историку по образованию это напомнило международные конгрессы, проходившие в XIX веке. Очень расхоже тогда бытовала формула "европейский концерт наций". Но "концерт" не стал основой международных отношений.

Дынкин: Да, это была первая попытка установить новую систему международных отношений. А разве для нее сегодня нет предпосылок? И не только в Европе, но и в глобальном смысле?

Корр.: Но, в отличие от XIX века, сегодня надо мирить уже не только Россию с Европой, но и с США. Появился и еще один настораживающий фактор: нельзя не учитывать и стремление к мировому лидерству Китая. Разве это не является одним из современных вызовов мировому порядку? А это повестка дня форума.

Дынкин: Вернемся к одной из сессий форума. На ней как раз и обсуждался вопрос "нужно ли Китаю глобальное лидерство?". Китайские участники этой сессии, по-моему, убедительно дали ответ на этот вопрос. Если речь идет о желании играть важную роль в развитии мировой экономики, то такое желание есть. Это естественное желание всех. Да, китайцы не простые партнеры. И что? После непростых отношений в прошлом веке мы нашли общий язык, общие интересы и заключили Договор о дружбе и сотрудничестве. Надо искать пути сотрудничества, а не опускать руки, не держаться за мертворожденные схемы, которые ведут к углублению конфронтации.

Хочу в связи с этим напомнить выступление директора Института современных международных отношений Университета Цинхуа. Китай является торговым партнером более 120 стран, но разве это фактор стремления к гегемонии, к глобальному лидерству? По мнению выступавшего, "глобальное лидерство – это не только сила, но и ответственность. У Китая нет для этого опыта, нет необходимого понимания, нет знаний, поэтому претендовать на глобальное лидерство Китай и не думает", подчеркнул он.

Энергетика - новая "страшилка"?

Корр.: Все сессии на форуме прямо касались международных проблем или даже действующих конфликтов, как, например, палестино- израильский. Но одна сессия, причем первая, явно выбилась из этой повестки дня. Я имею в виду "Энергетический переход: скорость, направления, риски". Чем это вызвано?

Дынкин: Все той же повесткой форума: современные вызовы мировому порядку! В последнее время в мире появилась новая страшилка: нефть и газ больше не нужны. Они несут экологические риски. Вызов? Конечно, вызов. Эта страшилка вызвана обсуждением писателями и журналистами так называемой проблемы "конца истории", а некоторые политики используют эту тему для осложнения отношений с рядом стран, причем серьезным, почти вооруженным осложнением.

Итак, что такое третий энергетический переход, который обсуждался на форуме? Хорошо известные в мире профессионалы доказали, что снижение в энергобалансе ископаемых топлив и рост новых возобновляемых источников энергии не несет миру никакой опасности. Во-первых, в ближайшее десятилетие, а то и больше, спрос на природный газ, например, будет расти. Конечно, исходя из необходимости развития экономики, миру предстоит проблема диверсификации энергоресурсов.

Значит, уже сейчас есть необходимость готовиться к сбалансированному переходу к низкоуглеродной энергетике. Это, безусловно, будет влиять уже не на проблему конкуренции среди нефтегазовых компаний, как раньше, а скорее на видоизменение государственной политики. Желание обеспечить технологический прорыв заставит правительства этих стран активнее заниматься развитием атомной и гидроэнергетикой.

Никаких страхов специалисты, выступавшие на данной сессии, не нагоняли. Просто, показывали пути возможного дальнейшего развития проблемы энергообеспеченности.

Без них мир будет неполным

Корр.: Мы подробно рассказали о высокой цитируемости материалов форума. Остается выяснить из скольких стран ученые и политологи приняли участие в заседаниях сессий?

Дынкин: Из 25 стран. Конечно не все смогли, к сожалению, по известным медицинским причинам, прибыть лично, но это не помешало им принять активное участие в дискуссиях.

Могу с большой долей уверенности сказать, что эксперты, политологи и специалисты по международным отношениям и мировой экономике уже не только привыкли к необходимости "Примаковских чтений", но и считают, что без них мир будет неполным. Моя уверенность базируется на разговорах со многими коллегами из разных стран.

Будем ждать следующего года и надеяться на то, что все желающее принять участие в дискуссиях или их послушать, смогут это сделать уже в режиме офлайн, что называется, "лицом к лицу".