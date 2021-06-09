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Имущество ФБК будет обращено в доход государства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд постановил обратить в доход государства имущество Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ, после удовлетворения ими требований кредитных организаций.

"Также суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным ФБК, ФЗПГ и сети штабов Навального. Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и штабы Навального "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Решение суда подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности организаций.

ФБК ФЗПГ Штабы Навального

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