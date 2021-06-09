Прокуратура попросила моментально исполнить решение о запрете ФБК

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры попросили Мосгорсуд в случае признания Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, обе организации признаны в РФ иноагентами) и штабов Навального экстремистскими исполнить решение о запрете их деятельности моментально, не дожидаясь месячного срока, сообщил один из адвокатов ответчиков по иску Илья Новиков.

"В ходе прений прокурор попросил удовлетворить иск в полном объеме и исполнить решение мгновенно", - сказал Новиков.

Таким образом, пояснил он, "прокурор просит запретить деятельность организаций, не дожидаясь 30-дневного срока до вступления решения в законную силу".

По словам адвоката, мгновенное исполнение решения означает, что на представителей организаций будет возложена обязанность осуществить ликвидацию "моментально" после решения.

Иск о признании экстремистскими организаций Навального

Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и о запрете и ликвидации деятельности ФБК, ФЗПГ и сети штабов Навального. Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку иск содержит засекреченную информацию.

В ходе досудебной подготовки по иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете определенных действий в качестве мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность штабов Навального.

Как заявили в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и штабы Навального "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

В октябре 2020 года Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов после того, как в ходе проверки Главного управления Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существовали в большинстве регионов РФ, но руководитель штабов Леонид Волков еще 29 апреля заявил об их роспуске.

В декабре 2020 года в Минюсте сообщили о внесении ФЗПГ в реестр НКО-иноагентов.