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Защита будет обжаловать запрет ФБК и штабов Навального вплоть до ЕСПЧ

Ранее Мосгорсуд признал эти организации экстремистскими и запретил их деятельность в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Решение Мосгорсуда о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в реестр НКО, исполняющих функции иноагентов), а также сети штабов Навального будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил руководитель правозащитной организации "Команда 29", адвокат Иван Павлов.

"Оснований (для подачи жалобы в ЕСПЧ - ИФ) было больше чем достаточно только за сегодняшний день", - сказал Павлов журналистам.

При этом, отметил он, до подачи жалобы в ЕСПЧ представители фондов и движения обратятся в вышестоящие судебные инстанции в РФ.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, признав экстремистскими и запретив деятельность ФБК, ФЗПГ и сети штабов Навального. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку часть информации была засекречена.

Представитель столичной прокуратуры заявил, что ФБК штабы Навального организовывали "несанкционированные массовые публичные мероприятия", "которые нередко заканчивались массовыми беспорядками". Также, по его словам, "нередко в эти мероприятия вовлекали несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни".

Ранее в прокуратуре заявляли, что ФБК, ФЗПГ и штабы Навального "под прикрытием либеральных лозунгов" занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" с целью "создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

В ходе досудебной подготовки по иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете определенных действий в качестве мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ. Прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность штабов Навального. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, существовавших почти во всех российских регионов.

Летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации ФБК как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ).

В октябре 2020 года Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов после того, как в ходе проверки Главного управления Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

ФБК ФЗПГ Штабы Навального

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