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Следователи ищут человека, опубликовавшего песню блогера Хованского

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Видеозапись с песней Юрия Хованского, в которой эксперты усмотрели призывы к терроризму и его оправдание, выложил на YouTube неустановленный человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что следствие решит, стоит ли привлекать этого человека к уголовной ответственности.

Он уточнил, что публикация с признаками оправдания терроризма выложена на YouTube с аккаунта "Юрий Прошкин", у которого 25 подписчиков.

Хованский был задержан в Петербурге в среду, 9 июня, в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Согласно УК РФ, по ч.2 ст.205.2 грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

По данным следствия, подозреваемый "не позднее 3 июля 2020 года", исполнил в интернете песню с призывами к террористической деятельности и публично оправдывающую терроризм, угрозой применения насилия к людям по национальному признаку. В СК отмечают, что это подтверждается экспертизой. Хованский вину признал.

По данным источника "Интерфакса", уголовное дело в отношении блогера возбуждено после проверки по жалобам на песню, исполненную Хованским во время стрима. Речь идет о композиции, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Она размещена на YouTube около года назад. Хованский признался, что не исполнял эту песню публично и принес за нее извинения.

Юрий Хованский Петербург

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