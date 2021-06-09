Дело против блогера Хованского завели за призывы к терроризму в песне

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Блогер Юрий Хованский стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый "не позднее 3 июля 2020 года", исполнил в интернете песню с призывами к террористической деятельности и публично оправдывающую терроризм.

Отмечается, что в песне есть угрозы применения насилия по отношению к группе лиц по национальному признаку, а также призывы "к осуществлению насильственных действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей.

По данным СМИ, дело связано с исполненной Хованским песней о теракте на Дубровке в 2002 году.