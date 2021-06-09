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В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан видеоблогер Юрий Хованский, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Вероятно, дело связано с блогерской деятельностью Хованского", - добавил собеседник агентства.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Хованский - видеоблогер, рэпер, с июня 2019 года - помощник депутата Государственной думы от ЛДПР Василия Власова.

Петербург Юрий Хованский ЛДПР Госдума Василий Власов

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