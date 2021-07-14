Суд оставил под стражей блогера Хованского

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге городской суд оставил в СИЗО блогера Юрия Хованского, арестованного в июне за призывы к терроризму и его оправдание, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

При этом суд исключил довод следствия о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью.

В остальном постановление Дзержинского районного суда было оставлено без изменений.

10 июня Хованский был арестован до 8 августа. Ему вменяют ч.2 ст.205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В материалах суда говорится, что он признает вину частично.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский исполнил песню с оправданием терроризма, упомянув теракт 2002 на Дубровке. Запись была выложена в интернет неизвестным.

Хованский говорил, что пел непублично, и извинился за ее исполнение.