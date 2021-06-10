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Оренбуржец отсудил 1,6 млн рублей у Минприроды региона за гибель пчел

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местного жителя о возмещении ущерба из-за гибели пчел к министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

У владельца пасеки в Сакмарском районе в конце мая прошлого года погибло большинство пчел. Он выяснил, что по решению Минприроды леса района обрабатывали от непарного шелкопряда химическими препаратами.

Лабораторные исследования материалов от насекомых выявили наличие химвеществ.

В суде оренбуржец также предоставил доказательства, что населения не уведомили должным образом о предстоящих работах, которые исключают вылет пчел.

Представитель ответчика в заседании возражал против удовлетворения исковых требований, отмечает суд.

Суд пришел к выводу, что действия ответчика привели к гибели пчел и взыскал в пользу истца более 1,6 млн рублей убытков и расходов.

Решение не вступило в законную силу.

Оренбург Минприроды

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