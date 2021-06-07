В Башкирии произошла массовая гибель пчел

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На юге Башкирии массово гибнут пчелы, сообщил "Интерфаксу" председатель региональной организации "Пчеловоды Башкирии" Иван Вавилов.

Он уточнил, что это случилось в Кугарчинском и Зианчуринском районах и пострадали около 6000 пчелосемей.

Пчеловоды считают, что пчелы погибли из-за химической обработки лесов от непарного шелкопряда.

"Обработка проводится с воздуха в основном. В ходе обработок не соблюдаются технические регламенты и соответствующие правовые акты, которые должны выполняться при проведении подобных работ, что приводит к массовой гибели пчел. В первую очередь, на это думаем", - сказал Вавилов и добавил, что точную причину гибели пчел установят исследования.

В пресс-службе Минсельхоза Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что выясняют причины случившегося. В регионе с 2019 года работает межведомственная группа для изучения таких случаев. Ее сотрудники каждый день выезжают на пострадавшие пасеки Кугарчинского, Зианчуринского, Зилаирского, Хайбуллинского районов. Если анализы подтвердят, что пчелы погибли от инсектицидов, то пчеловоды смогут обратиться в суд и потребовать компенсации ущерба, сказали в министерстве.

По данным ведомства, с самолетов инсектицидами обрабатывают только леса.

После массовой гибели пчел администрация Кугарчинского района попросила Минлесхоз Башкирии изменить границы участков, которые обрабатывают от непарного шелкопряда: не ближе 5 км от населенных пунктов при обработке наземным способом и не ближе 8 км при авиаобработке. Также чиновники попросили управление Россельхознадзора выделить дополнительные силы, чтобы ускорить отбор материала из пасек для анализа.

В госкомитете по ЧС сообщают, что в Зилаирском, Кугарчинском, Зианчуринском, Баймакском и Хайбуллинском районах Башкирии действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения гусениц непарного шелкопряда, леса там обрабатывают от вредителей.

В 2019 году в России был принят закон о защите пасек от отравления пчел химикатами, который обязывает сельхозпроизводителей заблаговременно сообщать пасечникам об обработке посевов, чтобы те могли закрывать пчел в ульях. Его ввели после массовой гибели пчел в 30 регионах летом 2019 года.

В 1990 году в России в хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 млн пчелиных семей, то к 2000 году их было 3,4 млн, в 2019 году - 3,1 млн.