В Удмуртии снова зафиксировали массовую гибель пчел

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Информация о гибели пчел снова стала поступать в Удмуртии, это вновь связано с обработкой полей пестицидами. Об этом сообщила вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

"В адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и главного управления ветеринарии Удмуртской Республики стали поступать обращения владельцев пасек о массовых отравлениях пчел, предположительно, в результате обработки рапсовых полей пестицидами", - сказала Абрамова "Интерфаксу" в понедельник.

Она отметила, что гибель пчел зафиксирована в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах республики. В настоящее время на рассмотрении в министерстве находятся заявления по факту гибели более 400 пчелосемей.

"При этом большинство пострадавших хозяйств – это те, которые зарегистрировали свои пасеки, оформив ветеринарно-санитарные паспорта", - добавила собеседница агентства.

Абрамова подчеркнула, что случаи отравления пчел агрохимикатами связаны с возделыванием рапса, площади которого в Удмуртии в последние годы динамично растут.

Она сообщила, что этот вопрос находится на контроле в министерстве, и призвала сельхозпроизводителей оповещать владельцев пасек в радиусе 7 км о планах обработки рапса химикатами не менее чем за трое суток.

Глава Минсельхоза Удмуртии также добавила, что в случае гибели пчел владельцы пасек должны обращаться в ветеринарную службу.

"Сегодня комиссии работают, оценить причины гибели пчел и ущерб можно будет по результатам проведенных обследований", - добавила она.

Как сообщалось, в 2019 году массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей. Россельхознадзор связал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений. Сообщения о гибели пчел появлялись и летом 2020 года.