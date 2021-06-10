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Мантуров осудил попытки "закрутить гайки" онлайн-ритейлу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлу в России пытаются "закрутить гайки", хотя этот сектор в 2020 году успешно работал без вмешательства со стороны государства, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил об этом на заседании коллегии министерства.

"Как всегда, выступаем за саморегулирование рынка и диверсификацию конкурентной среды. В этой логике правительством принято распоряжение, рекомендующее регионам содействовать малым форматам торговли. Нужно дать возможность всем товаропроводящим каналам спокойно развиваться", - сказал он.

"Это касается и онлайн-ритейла, которому постоянно пытаются "закрутить гайки". В то время как этот сегмент вырос в полтора раза и был особенно востребован в период локдаунов без вмешательства со стороны государства", - добавил министр.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли. Регионам было рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

По экспертным оценкам, которые приводил Минпромторг, оборот малого торгового бизнеса в продовольственном сегменте в 2020 году сократился на 10-20% по сравнению с 2019 годом, в то время как большинство крупных продовольственных сетей закончили год с положительными показателями. Во время пандемии мелкая продовольственная розница столкнулась с оттоком значительной части покупателей в крупный фуд-ритейл, а рынки и ярмарки в некоторых регионах были вынуждены закрыться.

По оценке Infoline, оборот российского рынка онлайн-торговли продуктами питания (e-grocery) в России в 2020 году вырос в 3,6 раза, до 155 млрд рублей.

В целом рынок онлайн-торговли в России, по данным АКИТ, в прошлом году вырос почти в 1,6 раза, до 3,2 трлн рублей.

Минпромторг Денис Мантуров Михаил Мишустин правительство Infoline АКИТ коронавирус

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