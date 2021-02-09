Рынок e-grocery в РФ в 2020 году вырос втрое

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок e-grocery (онлайн-продаж продуктов питания и FMCG) по итогам 2020 года вырос до 135 млрд рублей (с НДС) с 43 млрд рублей в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные исследования InfoLine.

Таким образом, в прошлом году, когда значимым драйвером онлайн-продаж стала пандемия коронавируса, изменившая привычки потребителей, российский сегмент e-grocery вырос более чем в три раза.

По данным InfoLine, лидерами по обороту онлайн-продаж продовольственных товаров являются Москва и Санкт-Петербург. По оценке аналитической компании, Москва и область (размер рынка - 81,2 млрд рублей по итогам 2020 года) в четыре раза превосходят Санкт-Петербург и область (21 млрд рублей). При этом доля онлайн-продаж в общем обороте продуктов питания в северной столице выше (по предварительной оценке InfoLine, в 2020 году она достигла 2,3-2,5% против 2-2,2% в Московском регионе).

Следующим по размеру региональным рынком является Краснодар. Там онлайн-продажи продовольствия по итогам прошлого года составили 2,1 млрд рублей (доля в общей структуре продовольственного ритейла - 1%). Краснодар является одним из самых динамично растущих рынков, и к 2025 году доля онлайн-продажи здесь может вырасти до 6-8%, считают аналитики. В Краснодаре расположен головной офис ритейлера "Магнит", который начал активно развивать сервисы доставки во второй половине 2020 года. В частности, в ноябре компания запустила в Краснодаре экспресс-доставку товаров из гипермаркетов. Инвестиции "Магнита" в онлайн-сервисы станут одним из факторов роста рынка региона, указывает InfoLine.

Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона. Его лидером по итогам 2020 года был онлайн-ритейлер "Утконос" (его доля на этом рынке составила 18%).

Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%.

Во всех остальных крупнейших по численности населения городах России (Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе) лидером является сервис доставки из торговых сетей "Сбермаркет", который в первом полугодии 2020 года вышел во все регионы РФ. Доля "Сбермаркета" в этих регионах составляет 25-50%.

X5 Retail Group при превосходстве в общем рейтинге по России не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия, указывает InfoLine.

Х5 развивает онлайн-гипермаркет "Перекресток впрок", экспресс-доставку из магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". Выручка цифровых бизнесов ритейлера (включая также агрегатор доставки "Около" и сервис "последней мили" 5Post) выросла в 4,6 раза, до 20,066 млрд рублей, сообщала компания ранее. В 2023 году Х5 планирует увеличить долю на рынке e-grocery до 20%.

По данным InfoLine, в некоторых крупных городах (таких как Волгоград и Воронеж) лидирующие позиции по обороту онлайн-торговли продовольственными товарами по итогам 2020 года занимали Ozon и Wildberries. Это, в частности, связано со слабой представленностью крупных федеральных foodtech-игроков в таких регионах, отмечают аналитики.

По прогнозу InfoLine, оборот онлайн-продаж продуктов питания в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Рынок e-grocery имеет огромный потенциал роста и с учетом масштабных инвестиций крупнейших ритейлеров, IT-компаний и банков в ближайшие пять лет будет оставаться одним из наиболее динамично растущих в мире, считают эксперты.