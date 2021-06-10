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"КАМАЗ" в 2022 году начнет серийное производство троллейбусов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" сообщил, что планирует в первом квартале 2022 года запустить серийное производство троллейбуса "КАМАЗ-65825".

Пока группа "КАМАЗ" троллейбусы серийно не производит, объяснил "Интерфаксу" представитель компании.

По его словам, ранее дочернее ПАО "НефАЗ" (Уфа, занимается производством пассажирского транспорта) изготавливало и поставляло корпуса для троллейбусов "Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу" (АО "УТТЗ"), учрежденного в 2015 году при участии властей Уфы, в настоящее время эти поставки прекращены.

На сайте "УТТЗ" сообщается, что с 2020 года стратегическим партнером завода является "МАЗ".

По электрооборудованию троллейбус "КАМАЗа" схож с электробусом "КАМАЗ-6282", но отличается системой постоянного питания. Его батареи полностью заряжаются за 30 минут от контактной сети при движении и позволяют автономно передвигаться на расстояние до 20 км.

Троллейбус "КАМАЗ-62825" сейчас проходит сертификационные испытания, в конце июня машина будет передана петербургскому ГУП "Горэлектротранс" на опытную эксплуатацию. После тестовых работ в Петербурге троллейбус поедет на сертификационные испытания на полигон в Дмитрове.

Ранее сообщалось, что в 2019 году "КАМАЗ" изучал возможность приобретения завода троллейбусов "Тролза" (Энгельс, Саратовская область), чтобы переместить туда производство электрического транспорта, но отказался от этой идеи из-за наличия у актива обременений.

КАМАЗ УФА НефАЗ МАЗ УТТЗ Петербург Тролза Саратовская область

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