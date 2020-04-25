Трехлетку – в один год: автопром поддержат опережающими госзакупками и удвоением господдержки спроса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комплекс экстренных мер для выживания российского автопрома был озвучен на онлайн-совещании президента Владимира Путина с представителями отрасли и профильными чиновниками в пятницу. Основой антикризисной господдержки станут "сдвинутые влево" с 2021-2022 гг. госзакупки с ускоренным обновлением автобусов и парков каршеринга, а также дополнительные 13 млрд руб. на программы стимулирования спроса.

Свое видение ситуации в автопроме и предложения по мерам поддержки отрасли в кризис президенту озвучили гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин, основной акционер "Соллерса" Вадим Швецов, президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, а также глава "Объединенной машиностроительной группы" (ОМГ) Дмитрий Стрежнев. В совещании также участвовали глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Приоритет в распределении господдержки, как несколько раз было отмечено в ходе совещания, будут получать в первую очередь высоколокализованные концерны. В самом начале совещания за такой подход президента поблагодарил гендиректор "КАМАЗа", выступавший первым.

"Хочу сказать спасибо за принятое в декабре прошлого года решение по установлению балльной системы поддержки высоколокализованной продукции российского автопрома. Принятие данного решения дало очень четкий сигнал рынку о необходимости дальнейшей локализации критических компетенций и технологий на территории РФ. По нашей информации, сегодня премьер-министр сегодня подпишет это постановление", - начал он.

Трехлетку закупок – в один год

Все участвовавшие в совещании автопроизводители в один голос заявили президенту, что необходимые им для выживания объемы госзакупок возможно обеспечить двумя способами: сдвинуть плановые поставки с 2021-2022 гг. на текущий год и изучить любую возможность дополнительных закупок автотехники госкомпаниями в ближайшем будущем.

Так, Когогин попросил президента уже во II квартале обеспечить проведение опережающих закупок МВД, Росгвардией, Минобороны и другими ведомствами автотехники, приобретение которой планировалось в течение ближайшей трехлетки, предложив "использовать механизм отсрочки платежа за поставляемую продукцию за счет кредитов уполномоченных банков". Комментируя текущую ситуацию на рынке грузовиков, он отметил, что "в I квартале рынок в среднем сократился на 15%, за три недели апреля снижение по ряду сегментов составило до 95% относительно аналогичных продаж прошлого года".

В том же ключе высказался президент "ГАЗа" Вадим Сорокин. "При нормальной загрузке мы производим 315 автомобилей в день. Сейчас мы видим заявки от дилеров на май-июнь в размере 1,5 тыс. автомобилей в месяц. Наша точка безубыточности - 4,8 тыс. автомобилей в месяц. Долго "на склад" мы работать не сможем, и, учитывая ситуацию на ближайшие 3-4 месяца нам нужен госзаказ в размере 3-4 тыс. автомобилей в месяц, пока не восстановится рыночный спрос. Госзаказ нужен в первую очередь для того, чтобы поддержать более 3,7 тыс. наших поставщиков – в основном это малые и средние предприятия. Если мы не дадим им сегодня ликвидность, у нас будут достаточно серьезные проблемы построения всей цепочки поставок", – сказал Сорокин.

Он также попросил президента продлить на 2020 г. программу закупки автомобилей "скорой помощи" и школьных автобусов, на которую правительство с 2016 г. ежегодно выделяет по 10 млрд руб. из резервного фонда. "Мы видим, что у этой социально значимой программы был очень хороший отклик в регионах РФ. Люди ее позитивно воспринимают. Эту технику мы могли бы произвести к началу учебного года с уже дополнительными мерами спецзащиты, а "скорые помощи" – в минимально короткие сроки", – отметил Сорокин.

"Есть еще инструмент, чтобы увеличить объем медицинских автомобилей в этом году. Я имею в виду нацпроект "Здравоохранение", в котором предусмотрены 46 млрд руб. на закупку 33 тыс. автомобилей для модернизации первичного звена медицины в регионах. В том числе там предусмотрены 12 тыс. легких коммерческих автомобилей. Это медицинские машины класса А и шаттлы для перевозки пациентов. Просим вас реализовать эту программу в 2020 г. как сдвиг влево запланированных бюджетом закупок с предоставлением беспроцентного кредита автопроизводителям. Аналогично тому, как это предлагает Минпромторг по силовым ведомствам", – сказал президент группы "ГАЗ".

"Третье и последнее – это, конечно же, обновление парков коммерческой автомобильной техники компаний с госучастием, таких как "Почта России", "Ростелеком", "Россети" и другие. По нашим оценкам, только у восьми госкомпаний сейчас парки порядка 20 тыс. легких коммерческих автомобилей старше 10 лет и экологического класса евро-3 и ниже. У нас в России уже давно экологический стандарт евро-5, в Европе – евро-6. По нашим оценкам, это (обновление - ИФ) могло бы дать эффект в размере 20 тыс. автомобилей уже в этом году. Например, мы уже проработали этот вопрос с "Почтой России". У них потребность на 2020-2021 гг. свыше 3 тыс. наших автомобилей, и нужен только льготный финансовый инструмент, чтобы сдвинуть закупку влево и весь этот объем закупить у нас в 2020 году. Прошу вашего указания госкомпаниям", – добавил Сорокин.

Основной акционер "Соллерса" Вадим Швецов также обратил внимание президента на то, что в нынешних кризисных условиях "производство автомобилей "скорой помощи" и несколько плановых госзаказов, полученных в начале года – это соломинка, на которой очень сложно держаться".

"Мы видим сейчас, что по системе "Электронный паспорт" в марте регистрировалось около 69 тыс. автомобилей в день. Сейчас только 200-300 штук в день регистрируется по всей России. Поэтому, конечно, глубина снижения очень большая. Чем опасна такая жесткая посадка – прежде всего тем, что нарушаются экономические цепочки в индустрии. У нас 1,7 тыс. поставщиков в РФ, 200 дилерских центров-партнеров. И, конечно же, для них эта ситуация может принять, так сказать, историю фатального пике. Чтобы не свалиться в это пике, нужно экстренное замещение выбывшего коммерческого спроса заказами государства", – обрисовал Швецов положение в группе "Соллерс".

"Могу сказать, что по сдвижке заказов федеральных органов исполнительной власти с 2021-2022 гг. на 2020 г. мы можем получить 3,5 тыс. автомобилей. Если же будет работать программа, что крупные наши уважаемые клиенты – госкомпании – не будут снижать свою инвестиционную программу и перенесут с 2021 г. на 2020 г. заказы, то мы получим 8 тыс. автомобилей от этих заказчиков. Таких, как "Газпром", РЖД, "Россети", "Ростелеком", "Почта России", – сказал Швецов.

"Конечно, я поддерживаю коллегу из "ГАЗа" и считаю, что один из важнейших источников спроса для автопрома - это начало реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Потому что уже выявлена потребность в 12 тыс. легких коммерческих автомобилей и 14 тыс. легковых автомобилей для сельских фельдшеров и врачей общей практики. Если даже треть этой программы будет перенесено на этот год, то мы сможем получить от этой программы еще 3 тыс. автомобилей. То есть, совокупно, если программы будут работать, наша группа может получить 15 тыс. автомобилей (в 2020 г. - ИФ), что поможет нам "смягчить падение" (продаж в текущем году - ИФ) с 50% до 30%", – резюмировал владелец "Соллерса".

В свою очередь, глава недавно консолидировавшей "Урал" и "РМ-Терекс" ОМГ Дмитрий Стрежнев присоединился к коллегам и отметил, что "перенос заказа специальных покупателей по гособоронзаказу с 2021-2022 гг. позволит дополнительно произвести во втором полугодии и реализовать 1,8 тыс. автомобилей". "С точки зрения продаж корпоративному сектору наши основные заказчики – нефтяники, газовики, РЖД, "Россети". Мы бы просили правительство рассмотреть возможность не уменьшать инвестпрограммы естественных монополий, чтобы вся техника закупалась локализованная, и не было уменьшения заказа на технику российского производства. С точки зрения будущего спроса мы просили бы вас не останавливать важные инфраструктурные проекты, где работает наша техника", – сказал Стрежнев.

Представителей автопрома поддержал и выступивший в ходе совещания глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что сдвиг поставок автотехники по госзаказам с 2021 г. был бы недостаточным. В то же время, по мнению Мантурова, ускоренно проводить закупки, запланированные на 2023-2024 гг., пока избыточно. По его словам, такую меру предлагал президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, выступление которого не вошло в прямую трансляцию совещания на "России 24".

"В первую очередь, конечно, это (опережающие закупки на период 2021-2022 гг. - ИФ) будет сделано в май, июнь, июль (2020 г. - ИФ) – самые такие тяжелые месяцы выхода из кризиса. При этом я слышал, что господин Каракатзанис сегодня предложил и 2023-2024 гг., предлагаю все-таки остановиться на 2021-2022 гг. К этому вопросу предлагаю вернуться в 2021 г.", – отметил Мантуров, обращаясь к президенту.

Выслушав предложения автопроизводителей и чиновников, Путин распорядился выделить дополнительные средства на госзаказ машин "скорой помощи". "Считаю необходимым направить еще 5 млрд руб. – это как бы ответ на то, что сегодня коллеги сказали, на покупку машин "скорой помощи" – и тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи. В том числе для жителей малых городов и сел", – сказал президент.

Он также поручил правительству разработать комплекс решений, которые позволят существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием. "В том числе нужно провести инвентаризацию мероприятий всех нацпроектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности провести такую закупку раньше намеченных сроков – уже в текущем году. Кроме того, дополнительно около 25 тыс. новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур. Такое решение уже принято", – сказал президент.

При этом важно, чтобы госкомпании не снижали заказы автотехники, подчеркнул Путин. "В первую очередь это касается легких коммерческих автомобилей и техники для реализации инвестиционных проектов. Говорили сегодня о "Почте России" – так вот, только одна "Почта России" дополнительно закупит 6 тыс. автомобилей в этом году. Поручаю правительству подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок", – добавил президент.

"При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", – подчеркнул Путин.

Госпрограмм много не бывает

Участники совещания сошлись и в том, что необходимо значительно увеличить финансирование программ господдержки спроса.

Обосновывая необходимость дополнительных вливаний в эти программы, президент "ГАЗа" Вадим Сорокин сказал, что меры господдержки необходимо "заточить" под каждого конкретного производителя, так как отечественные автоконцерны с высокой локализацией работают в разных сегментах рынка. "Например, льготное автокредитование для нашего сегмента практически не сработает. Это окажет серьезную помощь для легковых автомобилей. Льготный лизинг – отличная мера, но она сработает для нас, когда восстановится спрос – то есть, примерно в IV квартале", – отметил он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, участвовавший в онлайн-совещании из одной аудитории с президентом "ГАЗа", предложил подумать над поддержкой малого бизнеса через субсидирование закупок легкого коммерческого транспорта. "Я по своему региону оценил - у нас 1,4 тыс. примерно таких автомобилей покупалось в год. Сейчас у них (малого и среднего бизнеса - ИФ), действительно денег нет. И, может, я скажу здесь крамольную вещь, но не совсем лизинг будет востребован в этом году. Потому что лизинг позволяет снизить затраты. Но когда у предприятия нет денег вообще, то, конечно, оно не будет использовать эти механизмы, – сказал Никитин. – Если оценить этот ущерб по региону, я думаю, это будут 300-350 машин, которые не будут приобретены в принципе ни по какой программе. Одна машина стоит 1 млн руб. Соответственно, 350 млн руб. закупки на один регион. На всю страну – это 7 тыс. машин, и я примерно оценил (объем финансирования поддержки закупок машин для МСП) в 7 млрд руб."

Глава Минпромторга в ходе совещания отметил, что в дополнение к программам господдержки спроса, которые "устойчиво и эффективно отработали в предыдущие годы", нужно ввести новую. "По аренде помимо финансового лизинга предлагается ввести новую программу "Доступная аренда". Мы это поддерживаем. Подсчитали и предлагаем выделить сумму на эту программу примерно 2,5 млрд руб. Это, конечно, в первую очередь даст возможность поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимость", – сказал Мантуров, подчеркнув, что начало действия программ господдержки будет возможно с возобновлением работы автодилеров.

Программу "Доступная аренда" поддержал также основной акционер "Соллерса". "Мы очень поддерживаем предлагаемую к реализации Минпромторгом программу "Доступная аренда", которая очень актуальна сейчас в условиях неуверенности даже со стороны крупных клиентов в объемах собственной загрузки и неготовности брать на баланс такие непрофильные активы, как автотранспорт. Кроме того, считаю, что программа "Доступная аренда" может стать новым инструментом восстановления активности малого и среднего бизнеса и даже активизации самозанятости для тех, кто потерял работу. По нашим оценкам, по этой программе может быть реализовано только в этом году около 15 тыс. автомобилей", – отметил Швецов.

Путин, выслушав участников совещания, распорядился увеличить финансирование программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный" автомобиль, предполагающие 10%-ную скидку на аванс при покупке автомобилей стоимостью до 1,5 млн руб. "Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд руб. и тем самым повысить их доступность для наших граждан. Повторю – в данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают или наращивают уровень локализации, создают качественные, современные рабочие места в России", – подчеркнул президент.

Он также согласился с необходимостью расширить программы льготного лизинга, "а именно – направить 6 млрд руб. на такие программы, как "Льготный автолизинг", "Российский тягач", "Свое дело", которые также предполагают скидку покупателю по авансовому платежу".

Время обновлять автобусы и каршеринг

Одной из мер поддержки автопрома также станет ускоренное обновление парков автобусов в регионах. Минтранс накануне сообщал, что в этом году в рамках программы обновления автотехники по дорожному нацпроекту планируется поставить 447 автобусов и 64 троллейбуса в 12 городских агломераций.

Министр транспорта Евгений Дитрих в ходе совещания сообщил, что госзаказ можно двукратно увеличить лишь в следующем году. Для этого потребуется увеличить расходы по соответствующей программе нацпроекта с 4 до 10 млрд руб. в 2021 г.

"Производственные планы автопрома на этот год сверстаны, мы в них полностью вписались. Но для расширения поставок в следующем году производителям нужны четкие планы по возможности закупки. Мы подсчитали, что при увеличении объема государственной поддержки до 10 млрд руб. с сегодняшних 4 млрд руб. в год мы могли бы практически вдвое увеличить объемы поставок, начиная со следующего года", – сказал Дитрих.

"С учетом средств ГТЛК объем закупки мог бы составить 16,5 млрд руб. Возможно будет закупить в будущем году 642 газомоторных автобуса, более 180 троллейбусов. При нынешних объемах производства в 300 троллейбусов в год одного только завода ПК "Транспортные системы" в Санкт-Петербурге это было бы очень хорошее решение. Кроме того, получится заказать в будущем году 90 трамваев, которые для многих городов являются базовым видом транспорта. Поскольку они существенно дороже, чем автобусы, в этом году на них просто не хватило денег", – пояснил он.

Дитрих также добавил, что в рамках нацпроекта безопасных автодорог предполагается до 2024 г. закупить 826 единиц дорожной техники на базе грузового автомобильного шасси. "В этом году планируется закупка 200 машин. Основные поставщики – "КАМАЗ", "Кургандормаш", "Галичанский крановый завод". Мы ввели показатели импортозамещения в нацпроекте, они будут исполнены (это про закупку техники для дорожных работ)", – отметил министр транспорта.

Вслед за Дитрихом глава ВЭБа Игорь Шувалов доложил президенту, что госкорпорация проработала программу обновления городского общественного транспорта. Эта программа, по его словам, в частности, была запущена в Твери за 3,2 млрд руб. "В целом у нас сейчас по 12 крупным городам России такая программа готова к запуску. Мы подсчитали с коллегами. В этом году мы сможем обеспечить приобретение парка на сумму 70 млрд руб. И для этого нам необходимы усилия нашей дочерней компании – "ВЭБ-лизинга" и "Государственной транспортной лизинговой компании", которая находится под контролем министерства транспорта", – сообщил глава ВЭБа.

"Нам потребуется капитал, чтобы эту программу запустить массово и масштабно. Мы свои расчеты представили в министерство финансов и министерство транспорта. По этой программе мы докладывали Андрею Рэмовичу (Белоусову - ИФ), получили согласие министра транспорта Дитриха", – отметил Шувалов.

По словам главы ВЭБа, если правительство решит направить часть средств, которые ВЭБ получает по капиталу, на эту программу городского транспорта, проблема будет решена.

"Что касается обновления общественного транспорта, прошу правительство с участием ВЭБа проработать запуск такой программы", – поручил Путин по итогам совещания.

Кроме того, президент распорядился обновить парки каршеринга, который широко используется сейчас в основном лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

"В последние годы получили активное развитие так называемые каршеринговые услуги, когда компании предоставляют гражданам автомобили в краткосрочную или долгосрочную аренду. Чтобы такие компании могли не только пройти сегодняшний непростой период, но и расширить, обновить свой автопарк, повысить доступность услуг для граждан в регионах, предлагаю для них также предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 млрд руб.", – отметил Путин.

В онлайн – без оборота

Основной акционер "Соллерса" Швецов в ходе совещания обозначил перед президентом проблему дефицита оборотных средств, с которой автоконцерны столкнулись с закрытием на карантин дилерских автосалонов.

"Наша потребность в оборотных средствах составляет 3,5 млрд руб. на предстоящий май. Очевидно, мы не рассчитываем сейчас на поступление денег от розничных продаж и надеялись, что мы переживем этот период за счет свободных банковских лимитов. Но оказалось, что зря надеялись. Вынужден констатировать, что крупные банки перешли в режим приема денег и полностью выключили режим выдачи денег", – сказал Швецов.

Он отметил, что "Соллерс" в марте погасил 2,5 млрд руб. Промсвязьбанку и до сих пор не может открыть новый лимит, в то время как этот лимит шел на факторинг поставщиков компании. "А поставщикам банки закрыли все лимиты, потому что они (поставщики - ИФ) маленькие, и, конечно, им сложнее взять деньги и получить ликвидность, чем нам. В мае мы должны будем погасить больше 1 млрд руб. ВТБ, и нас уже предупредили, что банк не планирует нам возобновлять и этот лимит. Один лишь Сбербанк одобрил на днях небольшой лимит – 400 млн руб., но уже уведомил нас, что деньги выдаст, только когда будет решен вопрос программы поддержки автопрома", – пожаловался владелец "Соллерса".

Выслушав обозначенную производителем проблему, первый вице-премьер РФ Белоусов отметил, что программу кредитования оборотных средств системообразующих предприятий планируется запустить совместно с банками уже со следующей недели. "Условия этой программы будут следующие: это субсидирование процентной ставки в объеме ключевой ставки. Вчера это было 6%, сегодня уже 5,5%, как известно. Но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время. Поэтому 5,5%. Это означает, что мы планируем, что для конечного заемщика ставка будет где-то в районе 3-4% максимум", – сказал Белоусов.

Путин в конце совещания поручил кабмину "отшлифовать механизм предоставления кредитов на пополнение оборотных средств" и также отметил, что "необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка от производства автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания".

"Посмотрим, что можно сделать будет в ближайшее время с учетом ограничений по борьбе с коронавирусом. Я прошу правительство, коллег в регионах, принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению и возобновлению работы организаций. Естественно, с учетом всех требований безопасности, объективной оценки ситуации в конкретных регионах и муниципалитетах", – добавил президент.

Пока автосалоны закрыты, Путин также поручил правительству совместно с отраслевым сообществом подготовить нормативную базу для дистанционных сделок по продаже автомобилей.

"Сейчас компании активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса. Это прежде всего использование современных электронных сервисов, об этом тоже сегодня говорили. По выдаче банковских кредитов, дистанционной покупке жилья, другие форматы комфортные и бизнесу, и потребителю. Мы обсуждали эти вопросы на встрече со строительными компаниями и вчера, с банками. Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций. В том числе, на автомобильном рынке", – добавил президент.