Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал соцсеть Facebook и мессенджер Telegram виновными в неудалении противоправного контента и назначил им штрафы в 17 мли и 10 млн рублей соответственно.

"Facebook lnc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.41 КоАП РФ (непринятие мер по ограничению доступа к информации)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Всего по четырем протоколам компании назначен штраф в размере 17 млн рублей.

По ее словам, Telegram Messenger Inc. признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудалениев владельцем информационного ресурса в интернететинформации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом). Всего по четырем протоколам компании назначен штраф в размере 10 млн рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района назначил Facebook штраф в размере 26 млн рублей. Компания была признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Telegram тоже штрафовали на 5 млн рублей за два аналогичных правонарушения, выразившихся в неудалении контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

В Роскомнадзоре сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.