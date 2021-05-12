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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей

Компанию наказали за неудаление контента с призывами к протестам

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы в среду признал Telegram виновным в совершении двух административных правонарушений, выразившихся в неудалении контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января и назначил мессенджеру штрафы на общую сумму в 5 млн рублей (более $67 тыс).

"Telegram признан виновным в совершении двух административных правонарушений, организации назначены административные штрафы в размере 2 млн 500 тысяч рублей за каждое правонарушение", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Согласно закону, штрафы должны быть уплачены в течение 60 суток после вступления судебного решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение не будет обжаловано, то мессенджер должен уплатить штраф к середине июля.

Telegram признан виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Ранее за аналогичные правонарушения суд оштрафовал Twitter и TikTok на 8,9 и 2,6 млн рублей соответственно.

Также, в мае и июне суд рассмотрит составленные Роскомнадзором протоколы об аналогичных правонарушениях в отношении Facebook, Twitter, TikTok и Google LLC. Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

Telegram Москва Зульфия Гуринчук

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